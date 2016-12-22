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Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя
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Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя
Общество, 08:37
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Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя

Средняя продолжительность жизни в России достигла 71,87 года, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в отчете Росстата за 2016 год.

Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии (80,8), Дагестане (77,2) и Москве (77). В этих регионах средняя продолжительность жизни граждан составляет 77 лет. В целом, первое место среди федеральных округов, согласно данным Росстата, занимает Северо-Кавказский федеральный округ (75 лет).

При этом самый низкие результаты показала республика Тыва. Там средняя продолжительность жизни составляет лишь 64,2 года. В конце списка также находится Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейская автономная область (65,8 года). 

Разрыв в средней продолжительности жизни женщин и мужчин в России составляет 10,5 лет. Если для женщин показатель составляет 77 лет, то для мужчин — 66,5. 

Главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич объяснил высокие показатели Северо-Кавказских республик «благоприятной средой обитания». «Речь идет о чистоте воздуха, подземной родниковой воде, собственном хозяйстве, которое дает кисломолочные и мясные продукты, что важно для человеческого организма», — пояснил он. Высокий уровень средней продолжительности жизни в Москве, в свою очередь, объясняется доступом к высококачественной медицине.

За 5 лет, с 2012 года,  средняя продолжительность жизни россиян увеличилась с 70,2 года в 2012-м до 71,8 года. В 2015 году премьер Дмитрий Медведев заявил о достижении рекордного показателя в 71,4 года средней продолжительности жизни. В своем отчете перед Госдумой в апреле он сообщил, что продолжительность жизни в России с 2006 года выросла на шесть лет.

Теги: Росстат , продолжительность жизни , демография
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