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Советника папы римского обвинили в сексуальных домогательствах
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Советника папы римского обвинили в сексуальных домогательствах
Общество, 08:07
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Советника папы римского обвинили в сексуальных домогательствах

Полиция Австралии обвинила в сексуальном домогательстве советника папы римского по экономическим вопросам, кардинала Джорджа Пеллу, сообщает Reuters. Он стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.

Пелл, которого Reuters называет «казначеем» папского престола, служил священником в австралийском штате Виктория в 1970-х годах. Как заявляет полиция, на него поступили «многочисленные обвинения в связи с сексуальными домогательствами» в тот период.

В то же время в католической церкви Австралии заявили, что кардинал отвергает свою возможную вину. «Он заявил, что ждет суда, где решительно опровергнет все обвинения», — говорится в заявлении церкви. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что возможность поездки в Австралию 76-летнего представителя церкви будет зависеть от советов его врачей. В 2016 году Пелл, которого в также обвиняли в насилии над малолетними, отказался прилететь на рассмотрение дела в Австралию из-за состояния здоровья. Вместо этого он давал свои показания, находясь в Риме.

В соответствии с требованием правоохранительных органов, Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 19 июля.

В 2010 году папа римский Бенедикт XVI публично извинился перед жертвами сексуального насилия со стороны священников. С конца 1990-х годов, когда впервые появилась информация о подобных преступлениях представителей католической церкви, в результате многочисленных расследований было доказано, что около 0,2% священников замешаны в домогательствах к несовершеннолетним. За два года Бенедикт XVI, покинувший пост главы католической церкви в 2013 году, лишил сана почти 400 священников, замешанных в растлении малолетних детей. Нынешний понтифик Франциск сразу же после избрания также пообещал, что приложит все силы для борьбы со священниками-педофилами.

Теги: Ватикан , папа римский , сексуальное домогательство
Главное
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