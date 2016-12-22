МИД назвал Грузию участником политики НАТО по сдерживанию России

Сотрудничество Грузии с НАТО приобрело формы, делающие Тбилиси участником натовской политики «сдерживания» России. Об этом газете «Известия» заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам Карасина, «вместо выстраивания добрососедского и равноправного диалога» с Абхазией и Южной Осетией, Тбилиси «с маниакальным упорством» продолжает «твердить об их «оккупации» Россией». По его мнению, этот «абсурдный тезис» используется как аргумент в пользу «дальнейшего сближения с НАТО».

«Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии. — РБК). Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики «сдерживания» России», — заявил Карасин. По его словам, «только за прошлый год» на грузинской территории трижды проводились «крупные учения с участием контингентов стран — членов НАТО». Представитель МИДа также отметил, что «уже второй год подряд» специально отрабатывается «оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы».

В конце мая парламентская ассамблея (ПА) НАТО призвала Россию вывести своих военных из Абхазии и Южной Осетии, а также отозвать признание этих республик независимыми государствами. В НАТО отмечали, что Россия «должна выполнить международные обязательства, взятые в отношении Грузии».