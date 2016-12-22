Глава ДНР рассказал о планах продавать уголь в Европу и Турцию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет продавать уголь в Европу и Турцию. Об этом заявил глава республики Александр Захарченко в ходе прямой линии.

По словам Захарченко, существующая проблема профицита угля в ДНР в ближайшее время будет решена. Коксующийся уголь будет поставляться на Донецкий металлургический завод, который начнет работу в июле, а также на Енакиевский металлургический завод, где будет запущена втора печь. Проблему проифицита других сортов угля решат с помощью международных контрактов.

«Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией, и еще дальше. Поэтому продажи угля других марок тоже пойдут», — сказал Захарченко.

Глава ДНР отметил, что профицит угля возник по двум причинам. Первая — экономическая блокада, введенная Украиной. Вторая причина — введение внешнего управления на предприятиях, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

«Когда они [предприятия] работали здесь, коксующиеся угли, которые мы добываем тут, — 100 тыс тонн — они забирали все. На сегодняшний момент внешнее управление заработало, но не в полную силу. Сейчас приобретается порядка 40 тыс. тонн угля в месяц», — отметил Захарченко, добавив, что это «временные проблемы».

По словам главы ДНР, профицит угля наблюдался каждое лето, в том числе и «при Украине». Он добавил, что объем профицита увеличился, но «в целом проблема не менялась».

Торговая блокада ДНР и ЛНР началась в декабре прошлого года. С 1 марта ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, которые находятся на их территории.