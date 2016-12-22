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Золотую медаль школьницы из Адыгеи признали заслуженной
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Золотую медаль школьницы из Адыгеи признали заслуженной
Общество, 19:45
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Золотую медаль школьницы из Адыгеи признали заслуженной

Правительство Адыгеи признало выдачу золотой медали в СОШ № 1 Тахтамукайского района заслуженной. Об этом говорится на сайте правительства.

«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе, касающиеся и остальных выпускников, и сочли оценки учащихся заслуженными», — сказано в сообщении. Задержка выдачи аттестатов «составила всего несколько дней» и не повлияла на поступление выпускников.

Ранее сотрудники Следственного комитета начали проверку информации о незаконной выдаче золотой медали в одной из школ. Одна из выпускниц
на выпускном вечере публично заявила, что ее одноклассница получила золотую медаль незаконно. Видео выступления в Twitter опубликовал «Пятый канал».

Девушка, которой, по мнению одноклассницы, незаконно присудили медаль, оказалась дочерью руководителя районного управления образования Светланы Паранук. После заявления комиссия регионального Министерства образования провела проверку. По ее итогам Паранук была уволена со своего поста, а ее дочь вернула выданную медаль.

Теги: Адыгея , золотая медаль
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