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Кехман поговорит с «лидерами театрального процесса» во время декрета
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Кехман поговорит с «лидерами театрального процесса» во время декрета
Общество, 17:19
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Кехман поговорит с «лидерами театрального процесса» во время декрета

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) и бывший глава группы JFC Владимир Кехман рассказал, что взял декретный отпуск в связи с рождением дочери, чтобы побыть с семьей. Об этом Кехман рассказал газете «Ведомости».

По словам гендиректора, он имеет возможность взять отпуск, так как деятельность двух театров, где он работает, «выстроена и налажена». «Я ее [деятельность театров] полностью контролирую и направляю, мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется», — пояснил Кехман.

Он добавил, что во время перерыва планирует вести переговоры с «лидерами европейского театрального процесса», обеспечивать взаимодействие театров с зарубежными партнерами. Гендиректор также прокомментировал свои выезды за границу: «Вся моя театральная работа всегда была связана с необходимостью уезжать из России — на время. Именно потому, что хороший театр сегодня вне мирового контекста создать невозможно». По его словам, суды, рассматривая его дело о банкротстве, именно поэтому разрешали Кехману выезжать за границу.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус сообщила об уходе Кехмана в декретный отпуск на три года. Место руководителя театра заняла экс-сотрудница новосибирского филиала «Балтики» Снежана Лобарь. Депутат уточнила, что Кехман «реализует свое право» на отпуск «то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе».

Замдиректора НОВАТа по связям с общественностью Виктор Титов заявил, что гендиректора в настоящее время нет в Новосибирске. «Кехман остается генеральным директором НОВАТа в настоящий момент», — пояснил Титов.

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC — ранее крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана. В начале июня 2017 года Райффайзенбанк подал генпрокурору Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России «по делу Кехмана».

Теги: театр , Владимир Кехман , Новосибирский театр оперы и балета
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