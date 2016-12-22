Прокуратура уточнила детали взрыва бомбы в машине спецназовца в Киеве

Бомба в машину командира спецназа разведки Украины Максима Шаповала, который погиб в Киеве 27 июня, была заложена в салон автомобиля. Об этом заявили в Генпрокуратуре Украины, говорится в сообщении, опубликованном на ее сайте.

Накануне, 27 июня, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявлял, что бомба была «установлена в днище» автомобиля. По его данным, мощность взрывного устройства составила примерно 1–1,5 кг в тротиловом эквиваленте, заявлял он телеканалу «112 Украина».

Мощность была такой, что на расстоянии более 50 метров «на высоте первого этажа были обнаружены части тела погибшего в результате взрыва», говорил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Утром 27 июня в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля. В результате погиб находившийся в нем командир спецназа Главного управления разведки Украины Максим Шаповал. Прокуратура Украины классифицировала взрыв как теракт.

По данным украинского агентства УНН, сославшегося на источники в Минобороны Украины, Максим Шаповал был начальником сотрудника, который занимался охраной убитого в Киеве 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.