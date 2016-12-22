Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд руб.

Ближайшая перепись населения России потребует финансирования в размере 50 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов.

«В закон внесены изменения, теперь мы имеем право собирать данные с помощью интернета, использовать электронные вопросники. С этой точки зрения все готово. Вопрос в финансировании», — сказал глава Росстата.

Суринов отметил, что новую перепись планируется проводить также с использованием планшетов и машиночитаемых документов. По его словам, Росстат не планирует вносить серьезных изменений в переписной лист.

Суринов сообщил, что в переписной лист будут добавлены вопросы, касающиеся миграции. «У нас есть определенные обязательства перед нашим коллегами из стран СНГ и Евразийской экономической комиссии, мы должны более подробно задавать вопросы, которые позволят корректно оценить миграцию, в том числе, трудовую», — заключил глава Росстата.

В марте президент России Владимир Путин разрешил использовать интернет для переписи населения. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в марте 2017 года.

Последняя перепись населения России была проведена в 2010 году. Следующую перепись планировалось провести в 2020 году.