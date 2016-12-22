Boeing 767 AzurAir совершил вынужденную посадку в Домодедово

Пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании AzurAir, выполнявший рейс на Кубу и запросивший вынужденную посадку, сел в аэропорту Домодедово. Посадка «прошла в штатном режиме», сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово.
«Самолет, выполняющий рейс ZF 5555 Москва — Варадеро, вернулся в аэропорт вылета Домодедово для проверки неисправности, возникшей во время полета», — сообщили в Домодедово. «Воздушное судно вырабатывало лишнее топливо, чтобы совершить безопасную посадку», — рассказала РБК директор по связям с общественностью AzurAir Анастасия Матюшина.
По словам представителей пресс-службы аэропорта, пассажирам авиакомпании предоставят резервный борт. На данный момент он готовится к рейсу. Планируется, что вылет состоится в 14:30 по московскому времени.
О том, что самолет готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Домодедово, сообщали ранее ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Самолет Boeing 767 российской компании AzurAir вылетел около 8 часов утра из Москвы на Кубу. По расписанию он должен был сделать это 28 июня в 02:00, как следует из данных онлайн-табло аэропорта.