Прибыль ВТБ по итогам января—мая выросла почти в 30 раз
Финансы, 11:08
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Прибыль ВТБ по итогам января—мая выросла почти в 30 раз
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам января—мая 2017 года составила 50,1 млрд руб., что в 27,8 раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года, следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Чистые процентные доходы ВТБ по итогам первых пяти месяцев 2017 года составили 189 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 33,9 млрд руб.
К концу мая объем совокупных активов группы ВТБ оценивался в 12,349 трлн руб., что на 1,9% меньше, чем было к началу 2017 года.
При этом объем средств на счетах и вкладах клиентов увеличился на 15,3% за счет роста средств юридических лиц (+26,5%). Объем средств физических лиц за январь—май сократился на 0,9%.