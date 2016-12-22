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Митрохина задержали у здания Совфеда после разговора с Матвиенко
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Митрохина задержали у здания Совфеда после разговора с Матвиенко
Политика, 09:44
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Митрохина задержали у здания Совфеда после разговора с Матвиенко

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали на акции против реновации у здания Совета Федерации. Об этом он сообщил РБК.

«Я сейчас в ОВД Тверской нахожусь. Наверное, решили, что я плохо поговорил со [спикером Совета Федерации] Валентиной Ивановной Матвиенко», — сообщил Митрохин.

Валентина Матвиенко и Сергей Митрохин. 28 июня 2017 года (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Пикет был приурочен к началу заседания верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за проект закона о реновации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла к участникам пикета против программы реновации и призвала участников акции прекратить протест. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — обратилась Матвиенко к Митрохину, передавал корреспондент РБК.

«Мы проводили пикет у Совета Федерации. Вышла к нам Матвиенко. Мы с ней поговорили, попросили не принимать сегодня закон о реновации. Она ушла, и меня сразу забрали», — отметил Митрохин.

К пикету присоединились около 150 человек с бело-красными лентами — символами протеста против реновации. Они не расходятся, полиция их не разгоняет, сообщал корреспондент РБК.

Митрохин ранее, 14 июня, был задержан во время пикета против реновации возле Госдумы. По информации активистки «Яблока» Юлии Галяминой, в пикете принимали участие 400 человек. По словам руководителя общественной приемной Москвы партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко, в акции протеста принимали участие около 200 активистов. По словам Митрохина, полицейские во время пикета задержали 14 человек. Позже полиция освободила Митрохина.

«Меня выпустили. Еще раз мне назначили суд. 29 июня будут два заседания с промежутком в один час. Первое будет по 6 и 9 июня, а второе — по сегодняшнему дню. В обоих случаях одна и та же статья — ч. 5 ст. 20.2 КоАП. Там штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. либо общественные работы. Но если будет совокупность статей, то могут посадить на несколько лет, как Ильдара Дадина», — сообщил РБК Митрохин.

Теги: Совет Федерации , «Яблоко» , Митрохин , Валентина Матвиенко
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