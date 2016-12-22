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Порошенко заявил о связи коррупции на Украине с «советским наследием»
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Порошенко заявил о связи коррупции на Украине с «советским наследием»
Политика, 09:50
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Порошенко заявил о связи коррупции на Украине с «советским наследием»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проблема искоренения коррупции на Украине связана с «тяжелым советским наследием», об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — пояснил Порошенко (цитата по «112 Украина»), добавив, что проводить реформы в стране, где идет война, крайне непросто.

Журналист также задал ему вопрос о причинах сложности борьбы с коррупцией на Украине. «Я вам возражу, что мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества», — сказал Порошенко.

Он пояснил, что украинские власти продвигаются вперед в борьбе с коррупцией, однако эта задача не из легких. «Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — добавил Порошенко.

Ранее агентство США по международному развитию (USAID) выделило почти $18 млн на программу поддержки борьбы с коррупцией на Украине.

Теги: Украина , коррупция , Петр Порошенко
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