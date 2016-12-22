Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,38 58,93 EUR Нал. 67,52 66,66 USD Бирж. 59,49 +0,72 EUR Бирж. 67,48 +1,76 USD ЦБ. 58,88 -0,12 EUR ЦБ. 65,96 -0,13 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1878,94 +1,00% РТС 1003,79 +1,10% Brent 46,52 +0,74% DJIA 21310,66 -0,46% Nasdaq 6146,62 -1,61% FTSE 7434,36 -0,17%
Чиновника в Кузбассе отстранили от работы из-за драки с соседями
Лента новостей
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека 08:18, Общество Американские СМИ рассказали о взломе компьютеров американской АЭС 08:16, Политика Госдеп отказался представить доказательства подготовки Сирии к химатаке 07:30, Политика На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии 06:48, Политика СМИ узнали о возможном снятии запрета на дивиденды с активов «Системы» 06:44, Бизнес В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека 06:06, Общество СМИ сообщили о планах отказаться от конкурентности на осенних выборах 05:48, Политика Умер сыгравший в «Девушке с татуировкой дракона» актер 05:15, Общество Леонтьев назвал «рациональные мотивы» атаки хакеров на сервера «Башнефти» 04:20, Бизнес В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда 04:03, Политика США начали расследование по факту распространения вируса Petya 03:41, Технологии и медиа Макрон и Трамп решили дать «совместный ответ» в случае химатаки в Сирии 03:18, Политика В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России 03:07, Общество «Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе «Газпрома» из Турции 02:47, Бизнес Роскомнадзор создал комиссию по «спорным вопросам» при блокировке сайтов 02:15, Технологии и медиа Турецкие военные открыли огонь по курдским отрядам в северной Сирии 02:06, Политика Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом в КНДР 01:08, Общество СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона 00:55, Политика «Газпром» предложил повысить тариф на прокачку газа конкурентов 00:17, Бизнес Владимира Этуша выписали из реанимации 00:16, Общество Россия заняла 3-е место в мире по активности использования финтех-услуг 00:01, Финансы Опасная должность: почему в Бразилии снова хотят осудить президента 27 июн, 23:39, Политика «Норникель» договорился о поставках BASF сырья для аккумуляторов 27 июн, 23:28, Бизнес Счетная палата указала на манипуляции с пенсионными накоплениями граждан 27 июн, 23:22, Финансы Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки 27 июн, 22:28, Общество Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи 27 июн, 22:01, Общество Би-би-си узнала о пленении российского разведчика под Луганском 27 июн, 21:58, Политика Вклад на лето: стоит ли соглашаться на сезонные продукты банков 27 июн, 21:46, Деньги
Чиновника в Кузбассе отстранили от работы из-за драки с соседями
Общество, 08:53
0
Чиновника в Кузбассе отстранили от работы из-за драки с соседями

Руководитель департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин был отстранен от должности после драки с соседями по даче. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Кемеровской области.

Исполняющим обязанности главы департамента назначен Юрий Ударцев, бывший начальником управления промышленности. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил властям разобраться с ситуацией и провести в отношении Карпунькина служебную проверку. В сообщении также указано, что ранее в СМИ появилась информация о том, что соседи Карпунькина по даче обвинили его в угрозах и нанесении телесных повреждений.

Сюжет с обращением соседей Карпунькина появился 27 июня на телеканале РЕН-ТВ. По словам одной из пострадавших, конфликт произошел в ночь на 25 июня. Соседи возмутились тем, что Карпунькин слишком громко слушает музыку. В ответ чиновник, его жена и их гости напали на соседей. «Когда попытались сказать, что так себя вести нельзя, соседка Карпунькина (жена Сергея Карпунькина - РБК.) накинулась на меня, сбила меня с ног», — рассказала пострадавшая. По словам женщины, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. В результате драки также пострадали дочь и отец женщины.

В пресс-службе главного управления МВД по региону агентству «Интерфакс» сообщили, что пострадавшие подали заявление в полицию. «Поступило сообщение о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ «Рябинка». Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку», — заявили в пресс-службе МВД.
Теги: драка , Кемеровская область , Кузбасс , Аман Тулеев
Главное
США начали расследование по факту распространения вируса Petya Технологии и медиа
Материалы по теме
СМИ сообщили о вынужденной посадке самолета в Краснодаре из-за драки Общество
Росгвардия задержала участников массовой драки со стрельбой в Москве Общество
СК проверит обстоятельства массовой драки в колонии в Кировской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку