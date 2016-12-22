Чиновника в Кузбассе отстранили от работы из-за драки с соседями

Руководитель департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин был отстранен от должности после драки с соседями по даче. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Кемеровской области.
Исполняющим обязанности главы департамента назначен Юрий Ударцев, бывший начальником управления промышленности. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил властям разобраться с ситуацией и провести в отношении Карпунькина служебную проверку. В сообщении также указано, что ранее в СМИ появилась информация о том, что соседи Карпунькина по даче обвинили его в угрозах и нанесении телесных повреждений.
Сюжет с обращением соседей Карпунькина появился 27 июня на телеканале РЕН-ТВ. По словам одной из пострадавших, конфликт произошел в ночь на 25 июня. Соседи возмутились тем, что Карпунькин слишком громко слушает музыку. В ответ чиновник, его жена и их гости напали на соседей. «Когда попытались сказать, что так себя вести нельзя, соседка Карпунькина (жена Сергея Карпунькина - РБК.) накинулась на меня, сбила меня с ног», — рассказала пострадавшая. По словам женщины, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. В результате драки также пострадали дочь и отец женщины.В пресс-службе главного управления МВД по региону агентству «Интерфакс» сообщили, что пострадавшие подали заявление в полицию. «Поступило сообщение о драке, произошедшей между владельцами дачных участков в СНТ «Рябинка». Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку», — заявили в пресс-службе МВД.