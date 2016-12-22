В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Ачинском районе Красноярского края автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло в 8:50 по местному времени (4:50 мск). На 1 километре трассы Ачинск-Назарово водитель автобуса, ехавшего по маршруту Шарыпово-Красноярск, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся. В салоне автобуса во время ДТП находились 14 человек, трое из них пострадали. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Автобус, перевозивший детский музыкальный ансамбль из Иркутска в Читу, перевернулся 26 июня возле населенного пункта Култук. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе 13 детей. По данным регионального МВД, автобус ехал по «серпантину» и наехал на бетонное ограждение, после чего съехал в кювет и перевернулся.