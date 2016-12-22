На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии

На Южные Курильские острова впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Сахалинской области.

Бизнес-миссия в составе 69 человек прибыла на пассажирском судне «Этопирика» 27 июня, уточнили в пресс-службе. В составе делегации представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур, а возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение пяти дней группа посетит острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, отмечается в сообщении.

​Согласно сообщению, делегация прибыла для того, чтобы «выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах». Ранее договоренностей об этом достигли президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ, напомнили в пресс-службе.

Бизнес-миссия планирует посетить объекты рыбного хозяйства, розничной торговли и сферы услуг, туристического и медицинского назначения и морские и воздушные гавани островов, говорится в сообщении. «По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства», — приводятся в сообщении слова Хасэгавы. По его мнению, это «приведет к увеличению здесь рабочих мест, а также к росту доходов местного населения».

Владимир Путин и Синдзо Абэ 27 апреля провели переговоры в Москве, на которых обсуждалась «тематика совместной хозяйственной деятельности» Японии и России на Курилах. Стороны договорились, что на Курильские острова отправится делегация японского бизнеса и чиновников.

О начале совместной работы на Курильских стран они договорились в конце прошлого года во время первого за десять лет визита российского президента в Японию.











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