В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Общество, 06:06
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В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
На юге Австралии разбился легкомоторный самолет, в результате чего по меньшей мере погибли три человека. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на полицию.
Самолет Tobago потерпел крушение недалеко от аэропорта Mount Gambier в австралийском штате Южная Австралия, уточнили в полиции. На место происшествия прибыли аварийные службы. Причина, из-за которой самолет потерпел крушение, пока не известна, отметили в правоохранительных органах.
Австралийский телеканал 9News со ссылкой на местные власти уточнил, что самолет разбился на горе Гамбиер в 5 км от аэропорта. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (3:30 мск).