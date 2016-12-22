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В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

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В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

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Макрон и Трамп решили дать «совместный ответ» в случае химатаки в Сирии

В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 ВУЗов из России

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СМИ сообщили о секретном предупреждении Лаврову от Тиллерсона

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В Нью-Йорке 34 человека пострадали при сходе с рельсов поезда в метро

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