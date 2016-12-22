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Владимира Этуша выписали из реанимации
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Владимира Этуша выписали из реанимации
Общество, 00:16
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Владимира Этуша выписали из реанимации

Госпитализированного 26 июня 95-летнего актера Владимира Этуша перевели из реанимации в обычную палату. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель ​пресс-службы Театра имени Вахтангова.

«Как сказали врачи, еще несколько дней он должен понаблюдаться», — отметил он.

Владимир Этуш был госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского 26 июня после падения на лестнице около поликлиники. Директор Театра имени Вахтангова Кирилла Крока рассказал, что супруга актера «не смогла его удержать».

Пресс-секретарь театра Елена Кузьмина отмечала, что Этуш попал в больницу с «серьезной травмой» и не сможет участвовать в спектакле «Бенефис», который запланирован на 27 июня.

Супруга актера в сообщении в Facebook объяснила причину попадания Этуша в реанимацию тем, что он «остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику». Она подчеркнула, что это произошло из-за того, что ей «негде было припарковаться у входа поликлиники» и пришлось оставить машину «за километр».

В ответ на слова супруги Этуша представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в разговоре с РБК заявил, что на улице Долгоруковская, где произошел инцидент с актером, «парковочные места организованы везде, где это возможно». Он уточнил, что вдоль фасада здания находятся восемь парковочных мест, в том числе одно — для инвалидов.





 


 

Теги: актер , реанимация , Владимир Этуш
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