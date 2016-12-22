«Норникель» договорился о поставках BASF сырья для аккумуляторов

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и немецкая компания BASF начали переговоры о поставках сырья для производства аккумуляторов в Европе. Об этом сообщается на сайте «Норильского никеля».

BASF и «Норникель» объявили о «подписании Меморандума о взаимопонимании и начале эксклюзивных переговоров о сотрудничестве по вопросу поставок сырья в Европу для последующего производства материалов для литий-ионных аккумуляторов», — уточнили в компании.

В «Норникеле» пояснили, что компания намерена поставлять сырье BASF для того, чтобы создать базу, которая будет обеспечивать европейских производителей аккумуляторов для электромобилей катодными материалами локального производства.

На первом этапе BASF планирует инвестировать до €400 млн, которые пойдут на развитие производства катодных материалов в Европе, говорится в сообщении. Сырье для немецкой компании будет поставлять рафинировочный завод «Норникеля» в Финландии. Согласно сообщению, компания будет поставлять никелевое и кобальтовое сырье своих российских добывающих активов по рыночным ценам.