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Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи
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Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи
Общество, 22:01
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Путин подарил пожаловавшейся на аварийное жилье путевку в Сочи

Президент России Владимир Путин подарил на день рождения жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая в ходе прямой линии 15 июня пожаловалась ему на аварийное жилье, путевку в Сочи, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Путин прибыл в Ижевск с рабочей поездкой и решил лично посмотреть на условия жизни Анастасии. Тогда девушка рассказала президенту, что вместе с сестрой и тремя детьми живет в аварийном доме, где у них лишь одна комната и трехметровая кухня.

Владимир Путин во время визита к Анастасии подарил ей цветы и поездку в Сочи для нее и всей ее семьи. Он сказал, что это «простой, но хороший» подарок. Девушка, в свою очередь, назвала «самым главным подарком» самого Путина.

​Дом, в котором живет Анастасия с семьей, был признан аварийным. Однако муниципалитет включил его в план расселения только на 2029 год. Во время прямой линии Путин пообещал лично приехать в девушке во время своего визита в Ижевск.

Линейная функция: к чему приводили жалобы Путину во время прямой линии Еще 2 фото
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На следующий день после прямой линии девушка сообщала РБК, что к ней «приехали все, кто только мог». «И Следственный комитет, и прокуратура была, и из администрации приезжали, и глава ЖКХ. Они все исследовали, опрашивали», — рассказывала Вотинцева. Она также отмечала, что с визитом к ней приезжала управляющая компания.

Теги: Владимир Путин , Сочи , подарок , жалоба
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