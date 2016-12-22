Суд отказал экс-губернатору Брянской области в досрочном освобождении

Клинцовский городской суд Брянска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему губернатору области Николаю Денину, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По данным ведомства, суд согласился с мнением помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области в том, что основания для удовлетворения ходатайства Денина отсутствуют. В прокуратуре отметили, что данные о его исправлении «отсутствуют» и он «нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания».

Николай Денин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Он был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его также на три года лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти. Помимо этого, суд обязал взыскать с Денина 21,8 млн руб. за нанесение ущерба бюджету Брянской области.

По версии следствия, в конце 2011 года и начале 2012 года Денин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Брянской области более 21,8 млн руб. Средства предназначались для нужд ОАО «Снежка», подконтрольного семье экс-губернатора. В СК утверждали, что это было сделано в отсутствии законных оснований.