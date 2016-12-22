Атака на сайт Чернобыльской АЭС повлияла на радиационный мониторинг

Из-за отключения ОС Windows радиационный мониторинг на промышленной площадке Чернобыльской АЭС проводится в ручном режиме. Это стало следствием кибератаки на сайт электростанции, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В ведомстве отметили, что автоматическая система контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения вокруг станции «работает в обычном режиме». Также не зафиксировано сбоев в технологических системах атомной станции.

По состоянию на 19:11 мск сайт Чернобыльской АЭС недоступен.

Во вторник, 27 июня, кибератакам подверглись компьютерные сети украинских компаний и банков, вирус также затронул персональные компьютеры сотрудников правительства. В МВД страны призвали украинцев выключить свои компьютеры до окончания кибератаки. Также в ведомстве заявили, что вирус, поразивший компьютерные системы, называется Petya.

Хакерской атаке подверглись компании в Великобритании, Франции и России. В России вирус затронул компьютерные сети «Башнефти» и «Роснефти», согласно данным Group-IB.