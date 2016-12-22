В МЭР заявили об угрозе от продолжения работы заблокированного Telegram

В случае блокировки мессенджера Telegram продолжение его работы может иметь негативные последствия для инвестиционного климата России, предупреждает заместитель главы Минэкономразвития Алексей Груздев.

По словам замминистра, залогом стабильного инвестклимата является соблюдение правил, нарушение же требований регулятора создает угрозу.

«Если есть какое-то регулирование и оно нарушается, то это, наоборот, негативно. Если несоблюдение может оставаться без последствий, то это, соответственно, возможность и нестабильного дальнейшего климата», — сказал Груздев (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра отметил, что он не берется оценивать правильность предъявленных Telegram требований.

В пятницу, 23 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо владельцу Telegram Павлу Дурову, в котором потребовал предоставить информацию для включения Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), пригрозив в противном случае заблокировать мессенджер на территории России. По его словам, время до блокировки «исчисляется днями».