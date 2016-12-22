Nissan отзовет почти 17,8 тыс. автомобилей Datsun из России

Официальный представитель компании в России ООО «Ниссан Манфэкчуринг РУС» отзовет 17778 автомобилей Nissan Datsun из России, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва стала ошибка, допущенная во время производства, когда материал, из которого делали топливную трубку, заменили. В итоге геометрические размеры трубки «могут не соответствовать спецификации, вследствие чего возможен контакт с тросом сцепления», пояснили в Росстандарте.

Nissan отзовет машины марки Datsun, выпущенные с сентября 2015 года по январь 2017 года. Владельцы попавших под отзыв машин будут предупреждены о необходимости доставить свой автомобиль в ближайший дилерский центр для бесплатной замены агрегата, а также могут сами определить, не дожидаясь сообщения от дилера, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым списком и в случае совпадения записаться на ремонт.

В июне российский дилер Nissan отозвал также 6944 автомобиля Nissan Murano из-за ошибки, допущенной при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя, а также 976 автомобилей Nissan Terrano из-за дефекта в рулевом колесе.