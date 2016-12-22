СМИ узнали о связи погибшего в Киеве спецназовца с охраной Вороненкова

Полковник Максим Шаповал, который погиб утром 27 июня в Киеве во время подрыва автомобиля, был начальником сотрудника, который занимался охраной убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом агентству УНН сообщили источники в Минобороны.
По словам собеседника агентства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны занимались охраной Вороненкова. При этом Шаповал «знал о том, как осуществлялась охрана Д.Вороненкова», уточнил УНН.
В пресс-службе МВД Украины РБК сообщили, что делом погибшего руководителя спецназа ГУР занимается военная прокуратура Украины. «Они взяли себе уголовное дело, будут расследовать», — сказал представитель пресс-службы МВД Артем Шевченко. По его данным, охраной Дениса Вороненкова занимались Генпрокуратура и военная прокуратура Украины. «Именно они занимались охраной Вороненкова и определяли, кто и как его будет охранять», — добавил он.
Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов произошел 27 июня. В результате инцидента погиб сотрудник управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал 1978 года рождения. По одним данным, он был начальником резерва управления, по другим — командиром спецназа. МВД Украины назвало произошедшее терактом и возбудило уголовное дело по ст. 258 УК Украины (теракт).
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова смог убить киллера, который оказался бойцом одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павлом Паршиным.