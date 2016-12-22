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СМИ узнали о связи погибшего в Киеве спецназовца с охраной Вороненкова
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СМИ узнали о связи погибшего в Киеве спецназовца с охраной Вороненкова
Убийство Вороненкова, 13:51
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СМИ узнали о связи погибшего в Киеве спецназовца с охраной Вороненкова

Полковник Максим Шаповал, который погиб утром 27 июня в Киеве во время подрыва автомобиля, был начальником сотрудника, который занимался охраной убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом агентству УНН сообщили источники в Минобороны.

По словам собеседника агентства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны занимались охраной Вороненкова. При этом Шаповал «знал о том, как осуществлялась охрана Д.Вороненкова», уточнил УНН.

В пресс-службе МВД Украины РБК сообщили, что делом погибшего руководителя спецназа ГУР занимается военная прокуратура Украины. «Они взяли себе уголовное дело, будут расследовать», — сказал представитель пресс-службы МВД Артем Шевченко. По его данным, охраной Дениса Вороненкова занимались Генпрокуратура и военная прокуратура Украины. «Именно они занимались охраной Вороненкова и определяли, кто и как его будет охранять», — добавил он.

Взрыв автомобиля в Киеве. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Взрыв автомобиля в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов произошел 27 июня. В результате инцидента погиб сотрудник управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал 1978 года рождения. По одним данным, он был начальником резерва управления, по другим — командиром спецназа. МВД Украины назвало произошедшее терактом и возбудило уголовное дело по ст. 258 УК Украины (теракт).

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова смог убить киллера, который оказался бойцом одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павлом Паршиным.

Теги: теракт , Киев , взрыв , Вороненков
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