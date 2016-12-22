Кремль ответил на слова Макрона об исходящей от России агрессии

Кремль не согласен с формулировкой президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию агрессором в конфликте на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету», — добавил Песков.
В понедельник на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко Эмманюэль Макрон возложил вину в развязывании конфликта на юго-востоке Украины на Россию и назвал ее агрессором. В мае, в ходе совместной пресс-конференции во время визита президента России Владимира Путина во Францию, Эмманюэль Макрон назвал российские СМИ RT и Sputnik «органами пропаганды».
По итогам встречи президентов Франции и Украины были раскрыты детали «плана Макрона» по урегулированию ситуации в Донбассе. Первоочередными пунктами плана названы немедленное соблюдение режима прекращения огня, допуск наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем районам Донецкой и Луганской областей, занятых формированиями ДНР и ЛНР, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон конфликта, обмен пленными и вывод с украинской территории российских войск и вооружений. Обсуждение «плана Макрона», возможность которого обговаривается по дипломатическим каналам, должно состояться в «нормандском формате».
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции по результатам президентских выборов 7 мая. Он обошел во втором туре главу «Национального фронта» Марин Ле Пен, набрав 65,9% голосов.