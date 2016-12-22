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Суд признал виновным издателя журнала «Флирт» в организации проституции
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Суд признал виновным издателя журнала «Флирт» в организации проституции
Общество, 13:26
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Суд признал виновным издателя журнала «Флирт» в организации проституции

Симоновский суд Москвы признал виновным издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и его супругу Станиславу Казакову в организации занятия проституцией. Об этом сообщает агентство «Москва».

В ходе прения сторон в суде прокурор просил приговорить Зяблицева к четырем годам лишения свободы, а Казакову — к трем годам. Зяблицев и Казакова были задержаны в 2015 году. Их обвиняли в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, обвиняемые размещали рекламу и объявления о занятии проституции в журнале «Флирт». Кроме того, Зяблицев арендовал несколько столичных квартир и нанял диспетчеров для того, чтобы они отвечали на звонки и привлекали новых клиентов. Защита Зяблицева обжаловала решение об аресте. Адвокат подсудимого попросил изменить меру пресечения на залог в 1 млн руб. или отправить Зяблицева под домашний арест.

Бабушкинский районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело издателя журнала «Флирт» в июле 2016 года. «Обвинение является противоречивым. Несмотря на то что Зяблицеву и Казаковой вменяются одни и те же действия, обвинения им предъявлены по разным статьям Уголовного кодекса», — заявила судья Наталья Курышева. Она добавила, что в деле не называются конкретные служебные полномочия Зяблицева, которые использовались обвиняемым для совершения преступления, а адрес совершения преступления не входит в юрисдикцию Бабушкинского суда.

Теги: суд , проституция , журнал «Флирт»
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