«Система» оспорила доказательства «Роснефти» по иску на 170,6 млрд руб.

АФК «Система» оспорила в Замоскворецком районном суде Москвы нотариальное заверение переписки бывших топ-менеджеров «Башнефти», которую «Роснефть» представила в Арбитражный суд Башкирии в качестве доказательства по иску на 170,6 млрд руб., сообщила «РИА Новости» представитель суда Эмилия Хиль.

«Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти», в октябре 2016 года его приобрела «Роснефть». В начале мая 2017 года «Роснефть» подала иск к «Системе» в Арбитражный суд Башкирии, утверждая, что компания нанесла ущерб «Башнефти» на 170,6 млрд руб. в ходе ее реорганизации весной 2014 года. Представители «Системы» отвергают все претензии.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела переписку бывших топ-менеджеров «Башнефти» и АФК «Система», которая, по мнению «Роснефти», свидетельствует о нарушении законодательства и намеренном нанесении ущерба «Башнефти».