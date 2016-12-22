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Медведев примет участие в прощальной церемонии с экс-канцлером ФРГ Колем
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Медведев примет участие в прощальной церемонии с экс-канцлером ФРГ Колем
Политика, 12:37
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Медведев примет участие в прощальной церемонии с экс-канцлером ФРГ Колем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев будет участвовать в общеевропейской прощальной церемонии с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, передает пресс-служба правительства.

Траурная церемония пройдет 1 июля в Страсбурге во Франции. Она начнется в 11:00 по местному времени и продлится два часа. На ней планировали выступить: нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший президент США Билл Клинтон.

Гроб с телом покойного на вертолете доставят из Страсбурга в Германию, после чего отвезут в собор в городе Шпайере (земля Рейнланд-Пфальц), где пройдет панихида и церемония прощания с воинскими почестями.

По последней воле Коля его похоронят не в Людвигсхафене, где покоятся члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

С предложением провести общеевропейскую церемонию прощания с Колем выступил 18 июня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он подчеркнул, что за выдающиеся достижения Коля удостоили звания «почетный гражданин Европы», в связи с чем нужно провести и европейскую церемонию прощания с бывшим канцлером ФРГ, организацию которой он обещал поддержать лично.

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Прощальная церемония с Колем в Берлине состоялась в соборе Святой Ядвиги в Берлине 27 июня, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Проститься с ним прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний канцлер Германии Ангела Меркель и депутаты бундестага.

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Гельмут Коль умер в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) 16 июня.

Коля избрали федеральным канцлером ФРГ 1 октября 1982 года из-за недоверия являвшегося тогда канцлером Гельмуту Шмидту. После падения Берлинской стены в 1989 году Коль заявил об инициативе воссоединения ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре годом позже.

Теги: церемония прощания , Гельмут Коль , Дмитрий Медведев , канцлер Германии
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