Минздрав назвал самые болеющие регионы России

Ярославская область стала самым болеющим регионом в России — там на 100 работников за 2016 года было выдано 63,6 больничных листа. Об этом RT заявили в Минздраве.

В общей сложности в прошлом году в России выдали примерно 19,5 млн листов нетрудоспособности. В ведомстве добавили, что по сравнению с 2015 годом число больничных листов снизилось.

На втором месте находится Московская область, где 100 работающих граждан выдали 60,6 листов нетрудоспособности, и Тверская — 60,1.

Реже всего брали больничные в Чечне — 15,4 больничных, в Ненецком автономном округе — 26,6, а также в Дагестане — 27,4 и Татарстане — 29,1.

В общей сложности на 100 работающих россиян в прошлом году выдали 43,3 больничных, что на 0,3 меньше, чем годом ранее. В Минздраве считают, что это говорит о том, что работающие жители России, которые включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), стали меньше болеть.

Член общественного совета при Минздраве Василий Власов считает, что на количество больничных листов в конкретном регионе влияют разные факторы, среди «хорошая доступность медицинской помощи», а в областях, где трудно добраться до врача, жители «не получают больничный».

Число листов нетрудоспособности может зависеть от количества работающих в регионе на заводах граждан, заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он отметил, что в регионах с большим количеством работающих на заводе «будет большее количество больничных». Он добавил, что люди могут использовать больничный в качестве способа сохранения зарплаты при совмещении одной работы с другой.

Вице-президент российской Конфедерации труда Олег Шеин заявил, что в регионах, где население более молодое, меньше больничных листов. Также, по его мнению, их может быть меньше в регионах с наибольшей безработицей.