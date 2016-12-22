При взрыве автомобиля в Киеве погиб командир спецназа разведки Украины

В Киеве утром 27 июня подорвали автомобиль, водитель, находившийся в нем, умер. Погибший оказался командиром спецназа Главного управления Минобороны Украины Максим Шаповал. Полиция расследует происшествие как теракт

Фото: со страницы «Киев Оперативный» в Facebook

При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб один из руководителей управления разведки министерства обороны Украины Максим Шаповал. Об этом газете «Украинская правда» сообщили в Минобороны, в правоохранительных органах и заявили источники издания.

Видео: Infotech LTD / YouTube

Погибший был начальником резерва управления разведки Минобороны Украины, уточняет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Личность погибшего была установлена после обнаружения на месте взрыва служебного удостоверения. В то же время издание «Обозреватель» указывает, что погибшего звали Максим Шаповалов и он был руководителем «одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины». В Минобороны заявили, что погибший полковник Максим Шаповал был «сотрудником Главного управления разведки».

Ранее МВД Украины квалифицировало происшествие как теракт и возбудило уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт).

Взрыв автомобиля произошел утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов. По информации портала dtp.kiev.ua, в Киеве взорвался автомобиль Mercedes. От взрыва части машины разлетелись по периметру 100 м и повредили другие автомобили. По информации портала, пострадали еще два человека, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.