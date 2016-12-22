Volvo совместно с Nvidia разработают беспилотный автомобиль
Бизнес, 11:22
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Volvo совместно с Nvidia разработают беспилотный автомобиль
Автоконцерн Volvo совместно с производителем средств безопасности для автомобилей Autoliv заключили соглашение с разработчиком графических процессоров для компьютерных игр Nvidia, который займется обеспечением программных систем для самоуправляемых автомобилей, об этом сообщает Reuters.
Совместное предприятие (СП) Volvo и Autoliv, принадлежащее китайскому Zhejiang Geely Holdings, будет работать с Nvidia для разработки систем, которые используют искусственный интеллект для распознавания объектов вокруг транспортного средства и помогают ему безошибочно ориентироваться в пространстве, игнорируя физические препятствия. Программная система, о которой идет речь, призвана обеспечивать безопасное перемещение автомобиля.
Как сообщал представитель Volvo, к 2021 году компания будет располагать практически полностью автономными автомобилями. С начала года Volvo использует системы искусственного интеллекта Nvidia на полуавтономных транспортных средствах — автомобили используются в городе Гетеборге в Швеции, родине компании.
Помимо Volvo Nvidia работает в партнерстве с Toyota, Audi и Mercedes, компания является одним из самых популярных технологических партнеров в европейском автопроме. В то же время немецкий BMW сотрудничает в этой отрасли с Intel и Mobileye, израильской компанией, которая также разрабатывает программы для безопасного самостоятельного передвижения машин. Эту платформу компания планирует запустить в 2021 году.
В ноябре 2015 года Volvo договорилась о разработке беспилотного автомобиля c Microsoft. Речь шла об использовании данных для создания «значимых услуг», машинном обучении и модернизации процесса покупки автомобиля, заявляли в компаниях.
Совместное предприятие (СП) Volvo и Autoliv, принадлежащее китайскому Zhejiang Geely Holdings, будет работать с Nvidia для разработки систем, которые используют искусственный интеллект для распознавания объектов вокруг транспортного средства и помогают ему безошибочно ориентироваться в пространстве, игнорируя физические препятствия. Программная система, о которой идет речь, призвана обеспечивать безопасное перемещение автомобиля.
Как сообщал представитель Volvo, к 2021 году компания будет располагать практически полностью автономными автомобилями. С начала года Volvo использует системы искусственного интеллекта Nvidia на полуавтономных транспортных средствах — автомобили используются в городе Гетеборге в Швеции, родине компании.
Помимо Volvo Nvidia работает в партнерстве с Toyota, Audi и Mercedes, компания является одним из самых популярных технологических партнеров в европейском автопроме. В то же время немецкий BMW сотрудничает в этой отрасли с Intel и Mobileye, израильской компанией, которая также разрабатывает программы для безопасного самостоятельного передвижения машин. Эту платформу компания планирует запустить в 2021 году.
В ноябре 2015 года Volvo договорилась о разработке беспилотного автомобиля c Microsoft. Речь шла об использовании данных для создания «значимых услуг», машинном обучении и модернизации процесса покупки автомобиля, заявляли в компаниях.