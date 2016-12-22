Директор театра Вахтангова сообщил о состоянии упавшего с лестницы Этуша

Госпитализированный 26 июня актер Владимир Этуш «чувствует себя хорошо», заявил РБК директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, накануне артист с женой поехали в поликлинику. «Елена (Этуш, жена Владимира Этуша. — РБК) мне сказала, что они поехали туда, чтобы посетить стоматолога, но что за поликлиника, мне неизвестно. Она мне рассказала всё ровно то же самое, что у нее написано на странице в Facebook», — уточнил Крок. Он добавил, что говорил вчера с самим актером, у которого был «бодрый голос, он рвется домой и на сцену, но сегодня спектакль, в котором должен был играть Этуш, мы заменили другим».

Речь идет о публикации супруги актера, Елены Этуш, на ее странице в Facebook. В сообщении она объяснила, что Владимир Этуш попал в реанимацию из-за того, что «остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику». Это, по ее словам, произошло из-за того, что ей «негде было припарковаться у входа поликлиники» и пришлось оставить машину «за километр» от поликлиники.

Супруга отметила, что, когда в следующий раз повезет мужа в «какое-либо лечебное учреждение» и припарковаться ей будет негде, она припаркуется на «широком тротуаре, на газоне... но у входа» и не поедет искать парковку «за километр».

О госпитализации Владимира Этуша в одну из московских клиник после падения с лестницы накануне заявил глава Театра имени Вахтангова Крок. Он уточнял, что жена актера «не смогла его удержать».

Пресс-секретарь Театра имени Вахтангова Елена Кузьмина отметила, что актер попал в больницу с «серьезной травмой» и не будет участвовать в запланированном на 27 июня спектакле «Бенефис».

В справочной НИИ имени Склифосовского РБК заявили, что Владимир Этуш «госпитализирован в нейро-хирургическую реанимацию».