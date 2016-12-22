Минтранс обозначил сроки приватизации «Совкофмлота»

Замминистра транспорта России Виктор Олерский заявил, что приватизация «Совкомфлота» запланирована на начало июля. Об этом он сообщил ТАСС.

«Пока все идет по плану. Как там дальше будет? Пока начало июля. Терпеть осталось очень немного», — сказал Олерский. Он отметил, что приватизация «формально» началась в середине июня и закончится в конце июля. Источник ТАСС ранее сообщал, что приватизация «Совкомфлота» может быть перенесена на неопределенный срок из-за возможного расширения санкций США.

В феврале стало известно о том, что банк «Интеза», дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo, может принять участие в сделке по приватизации «Совкомфлота». Об этом в кулуарах инвестфорума в Сочи сказал председатель совета директоров Intesa Антонио Фаллико, сообщал корреспондент РБК. «Если господин Франк [гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк. — РБК] нас пригласит — с удовольствием. Мы встречались с ним. Традиционно «Совкомфлот» сотрудничает с другими банками, но не исключает и Intesa», — рассказал Фаллико.

Правительство в декабре 2016 года согласовало приватизацию 25% минус одной акции «Совкомфлота». Об этом ТАСС сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков. При этом он отметил, что отчет инвестконсультанта приватизации «Совкомфлота» обсуждался только в Минэкономразвития и еще не внесен в правительство.

«Совкомфлот» — российская судоходная компания, которая входит в транспортный холдинг «Группа компаний Совкомфлот» и специализируются на морских перевозках. В настоящий момент 100% акций принадлежит государству.