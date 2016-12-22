Володин решил провести в Думе международную антинаркотическую конференцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время официального визита в Республику Корею 25–27 июня пригласил спикеров парламентов Евразии на международную конференцию «Парламентарии против наркотиков» в Москве. Об этом журналистам рассказал председатель международного комитета Думы Леонид Слуцкий, передает корреспондент РБК.

По словам депутата, инициаторами проведения этой конференции в декабре на площадке Госдумы выступили Володин и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

Все спикеры парламентов, кого пригласил Володин на двусторонних встречах в Сеуле, согласились приехать на конференцию, сообщил Слуцкий. Володин провел встречи со спикерами парламентов Армении, Чехии, Афганистана, Словакии, Азербайджана и Казахстана.

«Почти все страны СНГ будут, потому что они втянуты в наркотрафик из Афганистана», — сказал Слуцкий. Также, по его словам, в конференции примут участие представители США.

На конференции выступят глава МИДа Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев, сообщил Слуцкий.

«До сих пор в международном антинаркотическом сотрудничестве парламентская составляющая отсутствовала», — заметил глава международного комитета.