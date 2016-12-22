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В Киеве взорвался автомобиль
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В Киеве взорвался автомобиль
Общество, 09:15
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В Киеве взорвался автомобиль

В Соломенском районе Киева при взрыве автомобиля пострадал один человек, об этом пишет издание 112.ua и сообщает «Киев оперативный».

«Сильный взрыв произошел сегодня утром на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов», — говорится на официальной странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.



Кроме того, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. На место выехали все службы. Детали вскоре», — написала она.

Информации о состоянии пострадавшего мужчины и причинах взрыва пока нет. На место выехала полиция.

Теги: Киев , взрыв , автомобиль
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