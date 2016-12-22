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Пожаловавшейся Путину на плохое жилье в Забайкалье женщине нашли квартиру
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Пожаловавшейся Путину на плохое жилье в Забайкалье женщине нашли квартиру
Прямая линия Путина, 08:18
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Пожаловавшейся Путину на плохое жилье в Забайкалье женщине нашли квартиру

Власти Забайкальского края выдали однокомнатную квартиру Наталье Калининой, которая во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на предоставленное ей после пожаров в 2015 году непригодное для проживания жилье. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу департамента государственного имущества и земельных отношений Алексея Хосоева.

Квартира площадью 45,2 кв. м. находится в Чите на улице Народная. Жилье предоставлено женщине по договору безвозмездного пользования до момента оформления на него права собственности Забайкальского края. В будущем квартиру предоставят Калининой по договору социального найма.

Погорелец из села Шивия Оловяннинского района Забайкалья, Наталья Калинина, пожаловалась российскому лидеру во время «Прямой линии» 15 июня на то, что ей предоставили непригодное жилье после пожаров, которые произошли в ее местности в 2015 году. Президент заявил ей, что «попросит прокуратуру разобраться», но обещал в «любом случае решить» проблему.

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было
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После этого прокуратура края начала проверку жалобы Калининой под контролем регионального прокурора Василия Войкина.

На следующий день губернатор Забайкалья Наталья Жданова встретилась с Калининой, после чего поручила первому зампредседателя правительства края Александру Кулакову предложить потерпевшей варианты решения ее проблемы в течение недели.

Теги: квартира , жалобы , Чита , Забайкальский край , «Прямая линия» с Владимиром Путиным ...
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