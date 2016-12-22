В НАТО заявили о растущей «по всем фронтам» угрозе из России

Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс выступает против роста «военного потенциала» России, а также сообщил о готовности НАТО предотвратить «любое военное вмешательство Кремля, подобное ситуации в Крыму и на востоке Украины». Об этом генерал заявил изданию Politico.

​«Когда дело доходит до потенциала, нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах», — заявил Павел. Председатель также отметил военные учения России и «развертывание войск» на дальних расстояниях.

По данным издания, Павел якобы ссылается на «сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками» в Калининграде и Крыму. «Когда речь идет о намерениях [России], это не так ясно, потому что мы не можем четко сказать, что Россия не имеет агрессивных намерений против НАТО», — добавил он.

Ранее в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин предупредил об адекватном российском ответе на действия НАТО. Расширение Североатлантического альянса, а также размещение в Европе систем противоракетной обороны (ПРО) вынуждает Москву на это реагировать, заявил президент.

21 июня Минобороны сообщало, что всего в течение недели самолеты-разведчики США и НАТО совершили более десяти разведывательных полетов в непосредственной близости от российской границы. Глава Минобороны Сергей Шойгу позднее заявил, что масштабные учения НАТО у границ России демонстрируют «антироссийский курс» альянса.