Вашингтон заявил о контрактах с Нью-Дели о поставке газа из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает начало экспорта американской энергетики в Индию. Об этом президент заявил на пресс-конференции после встречи с главой правительства Индии Нарендру Моди. Стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.
«Ваша экономика растет, в том числе [есть] крупные долгосрочные контракты на покупку американского природного газа, по которым сейчас идут переговоры. И мы их подпишем», — сказал Трамп.
Также в ходе пресс-конференции американский президент анонсировал развитие военного сотрудничества между странами. Трамп заявил о «крупнейших» военных учениях совместно с морскими силами Индии и Японии в июле. Он добавил, что США и Индия намерены вести совместную борьбу с терроризмом.