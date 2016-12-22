Трамп анонсировал «крупнейшие» военные учения с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США, Индии и Японии проведут «крупнейшие» совместные учения в Индийском океане в июле. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.

«Партнерство в области безопасности между США и Индией — невероятно важно. Наши страны были подвержены угрозам, связанных с терроризмом, и мы полны решимости уничтожить террористические организации и радикальную идеологию, которая ими движет», — заявил президент.

В свою очередь, глава правительста Индии подчеркнул, что страны намерены укрепить военно-морское взаимодействие с США. По его словам, Нью-Дели «высоко оценивает» укрепление своего оборонного потенциала «при помощи США».

Ранее Reuters сообщил о заключении контракта США с Индией о поставке из Вашингтона военно-транспортного самолета С-17 и четырех двигателей стоимостью в $366 млн. По данным The Independent, Индия закупает беспилотники для наблюдения в Индийском океане, где в том числе размещен военно-морской флот КНР.