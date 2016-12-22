Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,27 58,74 EUR Нал. 66,40 65,74 USD Бирж. 58,77 -0,61 EUR Бирж. 65,72 -0,76 USD ЦБ. 59,00 -0,66 EUR ЦБ. 66,08 -0,60 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1860,39 -0,38% РТС 992,84 +0,40% Brent 45,94 +0,72% DJIA 21409,55 +0,07% Nasdaq 6247,15 -0,29% FTSE 7446,80 +0,31%
В Израиле упала выпущенная из Сектора газа ракета
Лента новостей
Госдеп пообещал исполнить иммиграционный указ Трампа через 3 три дня 02:07, Общество Минпромторг заявил о уничтожении 99% запасов химоружия России 01:32, Политика США подписали военный контракт с Индией на $366 млн. 01:16, Политика Сечин рассказал о планах «Роснефти» увеличить добычу на 500 млн т. 01:11, Бизнес Эксперты составили «дорожную карту» улучшения отношений России и США 00:49, Политика Фигуранту «Болотного дела» Непомнящих продлили срок содержания в ШИЗО 00:29, Общество Минпромторг разрешил продажу алкоголя по водительским правам 26 июн, 23:52, Общество Путин внес в Госдуму конвенцию СЕ о борьбе с финансированием терроризма 26 июн, 23:35, Политика «Центробанк центробанков» предупредил о рисках для мировой экономики 26 июн, 23:22, Экономика Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям 26 июн, 23:14, Технологии и медиа «Роснефть» заявила о возможной замене ареста акций АФК на другую меру 26 июн, 23:05, Бизнес Лавров поговорил с Тиллерсоном об урегулировании кризиса в Сирии 26 июн, 22:19, Политика Time назвал Навального и Трампа среди самых влиятельных людей в интернете 26 июн, 22:05, Общество Роскомнадзор исключил доступ к переписке при включении Telegram в реестр 26 июн, 22:04, Технологии и медиа СМИ узнали о плане сократить иностранное владение точками обмена трафиком 26 июн, 21:54, Технологии и медиа Полиция в Подмосковье пресекла встречу воров в законе 26 июн, 21:37, Общество Мосгорнаследие предписало остановить снос конструктивистского памятника 26 июн, 21:33, Общество В Швейцарии построили самый высокий в Европе однопролетный арочный мост 26 июн, 21:14, Технологии и медиа Интерес иностранцев к коммерческой недвижимости вырос впервые с 2013 года 26 июн, 21:14, Бизнес Трамп заявил о «чистой победе» в Верховном суде 26 июн, 21:14, Политика Членов ЛДПР исключат из партии из-за присоединения к «Открытой России» 26 июн, 20:57, Политика Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе 26 июн, 20:55, Экономика Бумаги «Системы» и МТС упали после объявления об аресте активов 26 июн, 20:36, Бизнес Аналитики указали на риски повышения спроса на валюту со стороны банков 26 июн, 20:34, Финансы «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер футболиста «Челси» за €46 млн 26 июн, 20:28, Спорт МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение 26 июн, 20:26, Общество «Роснефть» назвала арест акций МТС «не последним» по иску к АФК «Система» 26 июн, 20:24, Бизнес Клиринговая система остановила расчеты по бондам Alliance Oil Худайнатова 26 июн, 20:23, Бизнес
В Израиле упала выпущенная из Сектора газа ракета
Политика, 02:25
0
В Израиле упала выпущенная из Сектора газа ракета

Выпущенная из сектора Газа ракета упала в пустынной местности на юге Израиля, пострадавших нет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

Ракета разорвалась в незаселенной местности в районе Шаар Ха-Негев (юг Израиля). «Военные прочесывают местность», — сказано в сообщении. По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя салафитская группировка, связанная с запрещенным в России «Исламским государством».

В конце мая юг Израиля обстреляли с Синайского полуустрова в Египте. Ракета упала в пустыне, информации о пострадавших не поступало. При этом ракета не была активирована во время падения, так как военные не направляли снаряд в сторону населенного пункта.

Теги: ракета , Израиль , сектор Газа
Главное
Сечин рассказал о планах «Роснефти» увеличить добычу на 500 млн т. Бизнес
Материалы по теме
Израиль перехватил направлявшееся в сектор Газа судно с активистами Политика
Израиль нанес удар по позициям сирийской армии Политика
Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку