В Израиле упала выпущенная из Сектора газа ракета

Выпущенная из сектора Газа ракета упала в пустынной местности на юге Израиля, пострадавших нет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

Ракета разорвалась в незаселенной местности в районе Шаар Ха-Негев (юг Израиля). «Военные прочесывают местность», — сказано в сообщении. По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя салафитская группировка, связанная с запрещенным в России «Исламским государством».

В конце мая юг Израиля обстреляли с Синайского полуустрова в Египте. Ракета упала в пустыне, информации о пострадавших не поступало. При этом ракета не была активирована во время падения, так как военные не направляли снаряд в сторону населенного пункта.