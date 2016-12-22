Минпромторг разрешил продажу алкоголя по водительским правам

Минпромторг разрешил продавать алкоголь по водительским правам и карточке болельщика. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.

Продавец сможет проверять возраст покупателя по FAN ID до 31 декабря 2018 года. Карточка болельщика — документ, который выдается гостям Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, а иностранцы могут использовать его для въезда в Россию.

Ранее подтвердить совершеннолетие при покупке алкоголя можно было, предъявив паспорт гражданина России, загранпаспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, временное удостоверение личности и другие подобные документы. Всего в перечне было 12 пунктов

В феврале Минпромторг опубликовал проект документа, в котором предлагалось разрешить принимать в магазинах водительское удостоверение в качестве подтверждения совершеннолетия. Предполагалось, что приказ вступит в силу 31 марта.

Как сообщалось в пояснительной записке, проект был разработан для «актуализации перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя» алкоголя, если продавец усомнится в его совершеннолетии.



