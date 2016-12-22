Полиция в Подмосковье пресекла встречу воров в законе

Оперативники МВД России пресекли в помещении одного из ресторанов Московской области встречу воров в законе, сообщается на сайте ведомства.

«В результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе так называемые воры в законе Каха Гальский, Гуджа Кутаисский», — говорится в сообщении.

В проведенной 25 июня операции участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России, главного управления МВД России по Новосибирской области, Бюро специальных технических мероприятий России при силовой поддержке СОБР «Рысь» и Центра специального назначения СР Росгвардии.