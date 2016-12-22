Мосгорнаследие предписало остановить снос конструктивистского памятника

Мосгорнаследие выпустило предписание о необходимости прекращения строительных работ, способных «нанести вред» конструктивистскому зданию Дома культуры им. Серафимовича. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Мосгорнаследии заявили, что ДК им. Серафимовича не является объектом культурного наследия. Однако 22 июня в ведомство поступило заявление от граждан о включении здания, «обладающего признаками объекта культурного наследия», в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«В настоящее время заявление принято Мосгорнаследием к рассмотрению», — заявили в ведомстве. Решение о внесении или не внесении здания в список культурного наследия будет принято после оценки объекта «независимыми экспертами Научно-методического совета при Мосгорнаследии».

Снос конструктивистского здания Дома культуры им. Серафимовича начался в понедельник, 26 июня, сообщал РБК активист общественного движения «Архнадзор». Собеседник отмечал, что ​сносом занимается компания «Талкалегпром», являющаяся дочерней компанией «Донстроя», сообщил активист.

В Союзе московских архитекторов отметили, что сносимое здание было построено в эпоху конструктивизма и обладает признаками объекта культурного наследия.