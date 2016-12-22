В Швейцарии построили самый высокий в Европе однопролетный арочный мост

В Швейцарии ввели в эксплуатацию самый большой однопролетный мост в Европе — Тамина, который соединил деревни Валенс и Пфеферс в кантоне Санкт-Галлен. Об этом сообщает Swissinfo.ch.

Высота моста, перекинутого через одноименное ущелье, превышает 200 м, длина — более 417 м. Для обслуживания моста потребовалось построить дополнительную подъездную дорогу длиной в 1 км. Строительство сооружения обошлось в 56 млн швейцарских франков ($57,5 млн).

Мост Тамина (Фото: страница roger.pf в instagram)

Благодаря строительству моста транспортная ситуация в регионе существенно улучшилась, уточняет издание. Пожарные, которые находятся в Пфеферсе, могут теперь легко попасть в Валенс. Однажды им из-за этого пришлось ехать 30 минут, в результате чего сгорела местная церковь. ​Также для детей дорога в школу сократится на 40 км, так как автобусу больше не нужно будет объезжать ущелье.

В Валенсе проживает 400 человек, в Пфеферсе— 600.