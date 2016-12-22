«Роснефть» назвала арест акций МТС «не последним» по иску к АФК «Система»

Арест акций МТС — не последние обеспечительные меры по иску «Роснефти» к АФК «Система», об этом РБК заявил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По его словам, ​нефтяная компания просила арестовать активы на полную сумму исковых требований. Решение суда арестовать активы в «Роснефти» считают справедливым, подчеркнул Леонтьев. «Поэтому МТС — не последний их арестованный актив», — сказал Леонтьев РБК.

Он также добавил, что, АФК «Система», по мнению «Роснефти», «презрительно относится к суду». Леонтьев заявил, что «Роснефть» не заинтересована во «внесудебных компромиссах» по делу.

Судебные приставы арестовали 31,76% акций МТС, принадлежащих АФК «Система». Кроме них также арестованы 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК. В «Системе» расценили этот шаг как попытку оказать давление на компанию.

В пресс-службе МТС заявили РБК, что арест акций «не оказывает влияния на операции» с ценными бумагами компаниями, а также на «право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров».

«Роснефть» требует АФК «Система» возместить ущерб, который возник во время реорганизации «Башнефти» в 2014 году. Сейчас «Башнефть» принадлежит «Роснефти». Сумму ущерба в «Роснефти» сначала оценили в 106,6 млрд руб., позднее требования со стороны нефтяной компании возросли до 170,6 млрд руб.