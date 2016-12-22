МТС исключила сбои в работе из-за ареста акций по иску «Роснефти»

Арест акций МТС, которые находятся в прямом ​владении компании АФК «Система», по иску «Роснефти» не повлияет на операционную деятельность сотового оператора. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РБК.

«Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — говорится в заявлении.

В АФК «Система» сообщили, что судебные приставы по иску «Роснефти» арестовали 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. В компании заявили, что подобная мера — это попытка «оказать беспрецедентное давление» на нее. Там добавили, что воспринимают принятые меры обеспечения «исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего», — говорится в сообщении «Системы».

​«Роснефть» подала в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с АФК «Система» 106,6 млрд руб. Именно столько убытков, по мнению нефтяной компании, структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании из-за того, что «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». 24 мая стало известно, что ​«Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб.

АФК «Система» выступала за досудебное урегулирование конфликта. Однако «Роснефть» заявила о намерении продолжать судебный спор.

Арбитражный суд Башкирии 20 июня зарегистрировал ходатайство «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» об отказе от иска к «Системе» на 170,6 млрд руб., говорилось в сообщении суда. Позже выяснилось, что это сообщение оказалось ложным.