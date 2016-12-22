МТС исключила сбои в работе из-за ареста акций по иску «Роснефти»

Арест акций МТС, которые находятся в прямом владении компании АФК «Система», по иску «Роснефти» не повлияет на операционную деятельность сотового оператора. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение РБК.
«Ситуация не оказывает влияния на операции с акциями МТС и право получения дивидендов по акциям МТС, которые находятся во владении других акционеров», — говорится в заявлении.
В АФК «Система» сообщили, что судебные приставы по иску «Роснефти» арестовали 31,76% МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК. В компании заявили, что подобная мера — это попытка «оказать беспрецедентное давление» на нее. Там добавили, что воспринимают принятые меры обеспечения «исключительно как еще одно проявление абсурдности происходящего», — говорится в сообщении «Системы».
«Роснефть» подала в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с АФК «Система» 106,6 млрд руб. Именно столько убытков, по мнению нефтяной компании, структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании из-за того, что «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». 24 мая стало известно, что «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб.
АФК «Система» выступала за досудебное урегулирование конфликта. Однако «Роснефть» заявила о намерении продолжать судебный спор.
Арбитражный суд Башкирии 20 июня зарегистрировал ходатайство «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» об отказе от иска к «Системе» на 170,6 млрд руб., говорилось в сообщении суда. Позже выяснилось, что это сообщение оказалось ложным.