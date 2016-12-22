Капитан судна заявил о внезапном маневре эсминца США перед столкновением

Американский эсминец «Фитцжеральд» (USS Fitzgerald) перед столкновением с торговым судном Филиппин вблизи берегов Японии совершил «внезапный» маневр перед аварией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление капитана грузового корабля.

По словам капитана судна, эсминец неожиданно начал пересекать путь торгового судна, в результате чего и произошло столкновение. При этом капитан отмечает, что он сигнализировал эсминцу бортовыми огнями.

Эсминец «Фитцжеральд» (Фото: Toru Hanai / Reuters)

Столкновение эсминца с филиппинским торговым судном произошло 17 июня в 103 км от японского города Йокосука. В результате столкновения часть эсминца оказалась затоплена, а в его корпусе образовалась пробоина. В аварии пострадали два моряка, в том числе и командир американского корабля. Они были доставлены в больницу. Семь человек были объявлены пропавшими без вести. ВМС США продолжает их поиски.

Командование американских Военно-морских сил заявило, что ремонт «Фитцжеральда» может занять несколько месяцев.