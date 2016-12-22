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Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет
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Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет
Общество, 19:55
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Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет

Неподалеку от Ставрополя потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления (ГУ) МЧС по Ставропольскому краю.

«Рядом с аэропортом ДОСААФ упал легкомоторный самолет. Пилот погиб», — сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

По данным портала «Новости Ставрополя и Ставропольского края», летательный аппарат был самодельным. Инцидент произошел на хуторе Грушевый, который входит в городской округ Ставрополя.

Теги: крушение , самолет , Ставрополь
Главное
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