Под Ставрополем разбился легкомоторный самолет

Неподалеку от Ставрополя потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления (ГУ) МЧС по Ставропольскому краю.

«Рядом с аэропортом ДОСААФ упал легкомоторный самолет. Пилот погиб», — сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

По данным портала «Новости Ставрополя и Ставропольского края», летательный аппарат был самодельным. Инцидент произошел на хуторе Грушевый, который входит в городской округ Ставрополя.