Координатора штаба Навального в Хабаровске приговорили к 120 часам работ

Хабаровский суд приговорил координатора штаба Навального Алексея Ворсина к 120 часам исправительных работ за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения), передает портал «Хабаров.today».

Алексей Ворсин не намерен исполнять решение суда и хочет заменить его на арест. «Очередной идиотский приговор. Судья посчитал меня организатором митинга, потому что я «выступал на нем», — прокомментировал Ворсин приговор.

Ворсин также добавил, что не был заявителем и организатором митинга-шествия 12 июня. Ранее активист неоднократно привлекался по данной статье, в отношении его были вынесены решения о штрафах размером в 10 тыс., 30 тыс. и 150 тыс. руб. В частности, в марте Ворсин был задержан за несостоявшийся антикоррупционный митинг. 7 июня Ворсина задержали сотрудники Центра противодействию экстремизму.

Также по решению суда организаторы митинга 12 июня Михаил Беседин и Илья Ермолаев получили 10 суток ареста и 120 часов обязательных работ соответственно.

Протестные акции 12 июня прошли в 209 городах России. В 102 из них власти согласовали площадки для митингов. В Москве акцию протеста согласовали на проспекте Сахарова. Вечером перед митингом Алексей Навальный обратился к своим сторонникам с призывом выйти на Тверскую, где акция не была согласована, мотивировав это давлением властей на поставщиков звуковой аппаратуры для митинга. Также не была согласована с властями акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве полиция задержала 866 человек. МВД сообщило о 650 задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.