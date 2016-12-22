Глава бывшего банка Коломойского подал в отставку

Председатель правления бывшего банка бизнесмена Игоря Коломойского — Приватбанка — Александр Шлапак в ближайшее время намерен уйти в отставку. Он уже подал соответствующее заявление. Об этом сообщается на сайте банка.

Заявление об уходе Шлапака наблюдательный совет банка может рассмотреть уже в конце июля, уточняется в сообщении. В кредитной организации подчеркнули, что он «в полной мере выполнил поставленные [правительством и наблюдательным советом] задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния Приватбанка».

В сообщении отмечается, что Шлапак запустил «успешную программу антикризисного менеджмента», благодаря чему Приватбанк удалось «стабилизировать и обеспечить ему устойчивое развитие».

Согласно сообщению, за полгода в банк вернулись вкладчики, было восстановлено ипотечное кредитование и расширен перечень клиентов. Кроме того, правительство приняло решение о докапитализации банка на сумму до 38,6 млрд грн (87,2 млрд руб.), говорится в сообщении.

Приватбанк был национализирован 21 декабря 2016 года. Минфин Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций банка за одну гривну. В правительстве пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему». На следующий день Александра Шлапака представили сотрудникам Приватбанка в качестве нового председателя правления.

До национализации основным владельцем в Приватбанке был Игорь Коломойский, его доля составляла 41,6%. Вторым акционером был бизнесмен Геннадий Боголюбов с долей 33,2%.

Сам Коломойский заявлял, что у Приватбанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, который подтвердил международный аудит. По его словам, Национальный банк Украины (НБУ) «придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка» и рассказывал о «мифической дыре в 150 млрд грн». По мнению Коломойского, эти цифры НБУ получил в результате произвольного изменения учетной политики.